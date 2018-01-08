أخبار مصر - الاثنين 8 يناير 2018

– منظمة يهودية داعمة للسلام في «القائمة السوداء» للاحتلال
– هولندا تطلق أسماء فلسطينية على شوارعها

 

الاتحاد

– استمرار حظر «تلجرام» خوفاً من التظاهرات

– أمير الكويت يفتتح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية اليوم

– برلين: لابد من حوار جاد حول دور طهران المثير للمشاكل

– «لوسيل».. مدينة العبودية الحديثة في قطر!

– ترامب: لا أمانع الحديث هاتفياً مع زعيم كوريا الشمالية

– تظاهرات في أوروبا وأميركا وكندا تضامناً مع مطالب الإيرانيين

– وقفة أمام مستشفى ألماني ضد المرشح لخلافة خامنئي

– تحذيرات من «تزوير» أحزاب عراقية متنفذة للانتخابات

– منظمة يهودية داعمة للسلام في «القائمة السوداء» للاحتلال

 

الخليج

 

– العبادي يدعو إلى الحفاظ على النصر ويرفض السلاح خارج الدولة

– «الجزيرة» القطرية تروّج للأطماع «الإسرائيلية» في القدس

– سويسرا تحقق في دعم قطر تنظيمات إرهابية

– مهاتير مرشح المعارضة لرئاسة الوزراء

– الجليد يقتل 11 في كشمير وينشر الفوضى بمطارات عالمية

– «جنيف لحقوق الإنسان» يستعرض إنجازاته في 2017

– 32 مفقوداً وتسرب نفطي بتصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية

– الخضري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

– بغداد تنفي قيام «داعش» باستعراض عسكري غربي الموصل

– عباس يسعى لاعتراف دولي بفلسطين على حدود 1967

– هولندا تطلق أسماء فلسطينية على شوارعها

– نتنياهو يتهم الأونروا بالسعي للقضاء على «إسرائيل»