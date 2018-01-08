صحافة عربية: ترامب: لا أمانع الحديث هاتفياً مع زعيم كوريا الشمالية
أخبار مصر - الاثنين 8 يناير 2018
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