نيويورك - أ ش أ

اكد الكاتب الأمريكي آرون ديفيد ميلر إن الرئيس دونالد ترامب لا يختلف كثيرا عن سلفه باراك أوباما عند الحديث عن استخدام القوة العسكرية.

ورصد ميلر – في مقال نشرته مجلة (نيوزويك) الأحد – تغريدة وصفها بأنها “الأكثر تهورا” للرئيس ترامب مؤخرا ضد الرئيس الكوري الشمالي كيم يونج أون ; حيث زعم ترامب أن أمامه زرا نوويا أكبر من ذلك الذي أمام نظيره الكوري الشمالي.

وأضاف ميلر أن ترامب “على الرغم مما هو معهود عنه من التهور , إلا أن اثني عشر شهرا قضاها في الرئاسة أثبتت أن كلامه أقوى من أفعاله , لا سيما عند التهديد باستخدام القوة العسكرية , عندئذ يتصرف ترامب على نحو أكثر شبها بسلفه أوباما”.