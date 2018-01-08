واشنطن - أ ش أ

أصدر ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمركيي دونالد ترامب بيانا وجهه للرئيس وعائلته من خلال موقع “آكسيوس”.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الأحد أن ستيف بانون حاول في البيان الاعتذار بشكل غير مباشر عن تصريحاته بشأن لقاء ابن ترامب , دونالد ترامب جونيور , مع محامية روسية في نيويورك خلال حملة والده الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.

وأشار إلى أن تصريحاته بشأن لقاء أشخاص روس تنبع من كونه كان ضابطا في البحرية الأمريكية على متن مدمرة كانت مهمتها الرئيسية هي “اصطياد” غواصات الاتحاد السوفيتي.

ووجه بانون اللوم على مثل هذا اللقاء إلى بول مانافورت الذي عمل في حملة ترامب , “وهو على دراية بطريقة عمل الروس”, معتبرا أنه “كان يجب عليه أن يعرف بأنهم منافقين وماكرين وليسوا أصدقاءنا”.