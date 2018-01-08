غزة - أ ش أ

قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة إمداد قطاع غزة بالكهرباء بكامل طاقتها اعتبارا من يوم اليوم الاثنين , بعد أن خفضت إمدادات الكهرباء للقطاع في يونيو الماضي , ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يوميا.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية , وجه وزير الطاقة الإسرائيلي شركة كهرباء إسرائيل الأحد بإعادة الإمداد المنتظم للقطاع بالكهرباء اعتبارا من الاثنين , مرجعا ذلك إلى “استعداد السلطة الفلسطينية لتجديد الدفع” على حد قوله.، وأشارت إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه توجد حاليا 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لتغذية قطاع غزة , وتصل قدرتها إلى 120 ميجاواط , وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الاثنين.