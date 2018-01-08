القاهرة - أ ش أ

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة , مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان.

وأعرب شكري – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (كل يوم) على فضائية (أون إي) , مساء الأحد ` عن أسفه إزاء المعلومات المغلوطة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام السودانية , مشيرا إلى أن هذا العمل لا يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين , ولا سيما وأن مصر تحاول دائما أن تبني جسور التواصل مع السودان.

وحول سحب السفير السوداني من القاهرة , قال سامح شكري ” عندما أخطرنا بسحب السفير كانت الاشارة إلى موضوع حلايب وشلاتين” , مؤكدا أن هذا الأمر له حساسية ويجب أن يتم التعامل بشأنه على أعلى مستوى وبحكمة وأن يجنب عن مجالات التعاون بين البلدين , ونبه الى أن بعض الحملات الإعلامية في بعض الصحف السودانية لن تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وأشار شكري الى أن أول زيارة خارجية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ` بعد عقد القمة الأفريقية ` كانت الى السودان , منوها بأن مصر دائما ترى أن الشعب السوداني والمصري شعب واحد لا يفصلهما أي شيء.

وحول مزاعم صحيفة (نيويورك تايمز) بشأن قضية القدس , شدد شكري على أن موقف مصر تجاه القدس بصفة خاصة والداعم والمدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بصفة عامة ثابت ولن يتغير , وأشار الى أن مصر دائما تضطلع بمسؤولياتها تجاه القدس , ونوه بالقرار الذي طرحته مصر مؤخرا في مجلس الأمن الدولي بشأن القدس.

وقال سامح شكري ” إن مصر لا تتحدث بأسلوبين ولا تخشى أن تدافع عن قضية حق وقضية شعب ضحى من أجله أكثر من 100 ألف جندي مصري , ونؤكد على أن أي إدعاءات ومزاعم حول هذا الأمر هي من أجل الإستهداف ولها أغراض سياسية , ولا أساس لها من الصحة”.