القاهرة - أخبار مصر

أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب -خلال حديثة بكاتدرائية العباسية مع قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد الاحد- أن الوحدة الوطنية قصة إبداع مصرية، وإن العصب الحساس فى نسيج الأمة المصرية إنما هو فى وحدته الوطنية.

وأضاف الشريف أن هذا ما أكدته العالمة الأمريكية الدكتورة مرجريت كاندل فى بحثها العلمي، على جينات الشعب المصرى والذى استمر خمس سنوات اختارت عيناتها من كل طوائف الشعب، وتوصلت بعد ذلك إلى نتيجة مبهرة تقول: إن 97% من جينات المصريين واحدة وملائمة، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى فعلا نسيج واحد وشعب واحد.

وأوضح نقيب الأشراف، أن مشاركة الفرحة في مثل هذه المناسبات تبعث برسائل قوية لأعداء الوطن أن مصر أبية بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن ينزع رابطة الوطنية أو أن يفرق بينهم.