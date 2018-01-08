برلين - أ ف ب

اعلن وزير الخارجية الالماني مساء الاحد ان الاتحاد الاوروبي قرر دعوة وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الى بروكسل قريبا للبحث بالاحتجاجات الاخيرة في بلاده.

وقال سيغمار غابرييل على قناة التلفزيون الالمانية “زي دي اي”، “اتصلت بنظيري الايراني والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الايراني اذا امكن الاسبوع المقبل”، بدون ان يعطي تفاصيل اضافية.

واسفرت الاحتجاجات التي شهدتها مدن ايرانية عدة خلال اسبوع تقريبا عن مقتل 21 شخصا وعن العديد من الاعتقالات.

وقال غابرييل “قُلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب ان تدعم ذلك”.

ورفض وزير الخارجية الالماني ان يحذو حذو الولايات المتحدة التي اتهمها باستغلال الوضع بإيران، قائلا “لقد حذرنا، وليس فقط نحن، (بل) ايضا الرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) من محاولات استغلال الصراعات الداخلية بإيران”.

وعقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة الاحد لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للنظام بمدن عدة.