دبي - رويترز

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم‭ /‬الأحد، إذ تلقى مؤشر السوق السعودية دعماً بعد اعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن حزمة مزايا للمواطنين السعوديين تعويضاً لهم عن غلاء المعيشة، بينما كانت بورصة قطر صاحبة أقوى أداء بين أسواق الأسهم في المنطقة قبل الإعلان عن توزيعات أرباح.

تقدم مؤشر البورصة السعودية 0.6 في المئة إلى 7318 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة إلى 3471 نقطة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4556 نقطة، وزاد مؤشر قطر 1.4 في المئة إلى 8751 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.8 في المئة إلى 6505 نقاط، وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.5 في المئة إلى 1319 نقطة، وفي عمان زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 5119 نقطة.