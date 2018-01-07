وكالات

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون أوروبيون أن الثوم ليس له تأثير على عوامل الإصابة بأمراض القلب، الدراسة قلبت بعض المعطيات العلمية التي كانت ترى أن الثوم يساعد في الحد من بعض الأمراض رأسا على عقب.

أوضحت دراسة أُجريت مؤخرا أن محتويات الثوم الغذائية ليس لها تأثير على العديد من العوامل التي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب، وذلك على الرغم من الاعتقادات السائدة حول فوائد الثوم الصحية.

وأجرى باحثون أوروبيون دراسة على 90 من المدخنين الذين يعانون من زيادة الوزن حيث اكتشفوا أن أولئك الذين تناولوا الثوم على هيئة مكمل غذائي في صورة مسحوق لمدة ثلاثة أشهر لم يطرأ عليهم أي تغير في مستويات الكولسترول أو عوامل خطر أخرى قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

نتائج الدراسة الحالية تنفي ما توصلت إليه دراسات سابقة كانت قد قالت إن الثوم قد تساعد على خفض معدلات الكوليسترول في الدم وربما خفض ضغط الدم.