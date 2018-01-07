جهود ضبط الأمن 2018/01/07 - 18:29 جهود ضبط الأمن2018-01-07T18:29:15+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة 6-1-2018 قطاع السجون يقوم بإعداد زيارة من رجال الدين المسيحي لسجن القناطر لإقامة قداس عيد الميلاد 6-1-2018 القوات المسلحة و الشرطة تكثفان تواجدهما بمحيط الكنائس و المنشآت الحيوية لتأمين عيد الميلاد 6-1-2018 البابا تواضروس الثاني يرأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العاصمة الجديدة 6-1-2018 مؤتمر صحفى للجنة العربية السداسية المعنية بتطورات أزمة القدس 6-1-2017 جولة المحافظات 6-1-2018
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