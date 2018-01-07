أخبار مصر - أحمد عوض

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لطائرتى تنصت وتجسس وكمية من مستحضرات التجميل والبضائع المتنوعة، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية، فى محاولتين.

ففى المحاولة الاولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، للراكب ر . ح . ع والسائق ح . خ . ع تريلا رقم 4570 كويت وبتفتيش أمتعتهما تبين وجود طائرتى تنصت وتجسس كل منها مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد ومزودة بكارت ذاكرة لحفظ ما يتم تصويره مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية لكليهما.

وفى المحاولة الثانية، تم ضبط 200 كارت ميمورى 16 GB ومستلزمات شبكات واى فاى ونت وكمية من إكسسوارت الهواتف المحمولة المتنوعة ومستحضرات تجميل المتنوعه وكتاب باللغة الأسبانية خاص باﻷبراج والسحر مزود بأدراج بها أنابيب ومساحيق وعصاة من خشب للإستخدام في أعمال السحر والشعوذة وبلغت التعويضات المستحقة 111 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 6 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.