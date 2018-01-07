الاسكندرية-أ ش أ

أعلن رئيس مجلس إدارة سموحة السكندري محمد فرج عامر,وجود مفاوضات من جانب الترجي التونسي, لضم محمد حمدي زكي لاعب الفريق.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد: “الترجي التونسي يدخل منافسا للنجم الساحلي في شراء نجم سموحة محمد حمدي زكي”.

وينوي مجلس إدارة النادي السكندري, عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف, خلال ساعات من أجل حسم رحيل اللاعب من عدمه. كان حمدي زكي, انضم إلى فريقه السكندري قادما من النادي الأهلي في مطلع الموسم الجاري.