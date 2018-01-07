وكالات

أعلنت الأمانة العام لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى عن انتهاء أعمال التحكيم لنحو 630 عملا أدبيا تتنافس فى الدورة الثامنة للمسابقة.

وأوضح الأمين العام للجائزة مجذوب عيدروس، فى مؤتمر صحفى، إنهم أكملوا الترتيبات الختامية لإعلان الفائزين فى 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن عدد الأعمال المتنافسة فى هذه الدورة ارتفع لنحو 630 عملا أدبيا من 28 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد أن الفعاليات الختامية والتى ستقام يومى 14 و 15 فبراير المقبل بالخرطوم ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية فيما سيدور محور الندوة العلمية حول سرديات أدب الرحلة يشارك فيها أدباء كبار من الوطن العربى والعالم.

وأطلقت شركة (زين – السودان) جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الروائى فى فبراير 2010 متزامنة مع الذكرى الأولى لرحيل الأديب السودانى الطيب صالح.

وترتكز المنافسة على محورين ثابتين هما الرواية والقصة القصيرة، أما الثالث متحرك يتغير كل عام بين الدراسات النقدية والترجمة والنص المسرحى والشعر وقصص الأطفال وترصد جوائز للمسابقة تصل لنحو 100 ألف دولار.