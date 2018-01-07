طنطا-أ ش أ

صرح أسامة عرابي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لنادي طنطا بأنه تم استبعاد 4 لاعبين من الفريق الاول حتى الآن , غير أنه ليحدد أسماء اللاعبين الذين تم استبعادهم بصورة رسمية.

وأوضح عرابي فى تصريح اليوم – الأحد – أن هناك مفاوضات مع بعض اللاعبين لضمهم فى المراكز التى يحتاجها الفريق خاصة خط الدفاع ووسط الملعب , واضاف أن المشكلة التى تواجه الفريق هي ضغط المباريات وعدم وجود فترة توقف الدورى منذ توليه المسئولية .

واعتبر عرابي أن أداء الفريق فى تحسن لكن سوء التوفيق يلازمه خاصة فى لقاء انبى. وأكد أنه سيعمل فى الفترة الحالية علي علاج السلبيات والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وأدت الى الخسارة فى أربع مباريات متتالية.