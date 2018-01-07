داكار - أ ش أ

لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون في زيكنشور جنوب السنغال, مساء السبت, على يد مسلحين ينتمون لجماعة متمردة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية أن مسلحين ينتمون – على الأرجح – إلى تنظيم “القوى الديمقراطية للكازاماس” المتمرد في منطقة بوفا بولاية كازاماس الجنوبية قتلوا ثلاثة عشر شخصا وأصابوا ستة آخرين , واحد منهم إصابته خطيرة.

وأضافت أن الحادث وقع في منطقة فاصلة بين القوات السنغالية وقوات مقاتلي إقليم الكازاماس التي تطالب بالاستقلال عن السنغال منذ 1982 , وتم نقل المصابين والجثامين للمستشفى الجهوي بمدينة زيكنشور.

وتتزامن هذه التطورات في الإقليم مع الإفراج عن مقاتلين من الحركة المسلحة بفضل وساطة إيطالية الشهر الماضي.