القاهرة - أ ش أ

دعت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته تجاه الشعب والمقاومة الإيرانية , وأن يتخذ خطوات عملية محددة ” لقطع الطريق على النظام الحاكم في “إيران” لمزيد من قمع المنتفضين” على حد قولها.

وقالت رجوى – في سلسلة تغريدات عبر حسابها على ( تويتر) السبت – “على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني المشروع لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وتحقيق الحرية وسيادة الشعب , وأن يدين النظام الإيراني بشدة بسبب الإبادة والإعتقالات الجماعية للمتظاهرين العزل ومحاسبته”.

وأضافت ” إن قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عمل مدان ويجب ضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت”.