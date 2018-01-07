صنعاء - أ ش أ

لقي القيادي الحوثي البارز عيسى بحيج, مصرعه في أطراف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية خلال معارك مع قوات التحالف العربي.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة السبت مشيرة إلي أن بحيج يعد من أبرز القيادات الدينية الحوثية في اليمن.

يأتىي ذلك في الوقت الذي شنت فيه ميلشيات الحوثي قصفا على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية شرقي مدينة تعز اليمنية, فيما خيم التوتر على مديرية أب النادرة وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين منزل اللواء عبد الحافظ السقاف, القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن والتهديد بتفجير منزله بعد أن كانت وساطة قبلية تدخلت وأقنعت المتمردين بالانسحاب.

وكانت مصادر يمنية أفادت بمقتل 8 حوثيين في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية ناطع في محافظة البيضاء, فميا قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع أخرى لهم في مديريتي رازح و كlتاف في نفس المحافظة, إضافة إلى استهداف مخزن سلاح لهم في صرواح بين محافظتي صنعاء ومأرب.