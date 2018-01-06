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احتفل آلاف المسيحيين بعيد الميلاد المجيد – مساء اليوم السبت – فى مختلف كنائس مصر ففى محافظة القليوبية شهدت كنيسة العذراء ببنها توافد عدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمشاركة في الاحتفال وتقديم التهنئة للأقباط بحضور المحافظ اللواء محمود عشماوي.

وقام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي لمشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

كما شارك اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس في قداسعيدالميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح، وكنيسة الملاك ميخائيل بحي الأربعين لمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم وفرحتهم بالعيد.

كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ – خلال زيارته لكنيستي ماري مرقص بمدينة بورفؤاد وأفامينا بشارع الأمين، إن النسيج المصري نسيج قوي، وفشل أعداؤنا على مر التاريخ في تفرقة هذا النسيج، متمنيا أن تكون أيام المصريين كلها أعياد وافتتاحات وإنجازات وتعمير، وذلك بالسلام والمحبة التي تعلمناها في المسجد والكنيسة.

كما زار محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله نيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف مطرانية البحر الأحمر.