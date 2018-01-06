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أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، موافقته على بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية في بريطانيا، أن الصفقة ستتم مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (193 مليون دولار).

وسيصبح كوتينيو (25 عامًا) بذلك أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، أن ليفربول سيحصل على 105 ملايين إسترليني بشكل مباشر، بينما سيكون باقي المبلغ عبارة عن حوافز.

وسيوقع اللاعب عقدًا حتى نهاية الموسم، إضافة لـ5 مواسم أخرى، مع وجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

ويرغب برشلونة بشدة منذ أكثر من عام في ضم كوتينيو، لكن ليفربول رفض ثلاثة عروض من النادي الكاتالوني.

وحاول كوتينيو أن يجبر إدارة ليفربول على الإذعان له من خلال التقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي.