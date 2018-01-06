عمان - وكالات

وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة، وهو اتفاق قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للسلطنة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية المملوكة للدولة لدعم العمل في الدقم حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وتعاني عمان، التي تصنفها ستاندرد آند بورز عند عالية المخاطر، من عجز في الموازنة الحكومية قيمته نحو ثمانية مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط. وتعهدت السعودية ودول أخرى غنية في منطقة الخليج في 2011 بتقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى السلطنة لكن وتيرة دخول الأموال بطيئة وجرى دفع جزء ضئيل منها.