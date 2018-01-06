واشنطن - أ ش أ

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن نفسه في مواجهة، كتاب صدر بالأمس وأحدث دويا كبيرا ، بناء على تسريبات عن حياته الخاصة وأيامه الأولى في الحكم .

وفي سلسلة من التدوينات، نشرها ترامب اليوم السبت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اتهم ترامب، مايكل وولف الكاتب والصحفي مؤلف كتاب (النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض)، بنشر معلومات ملفقة، مدافعا عن إمكاناته واستقراره العقلي.

وكتب ترامب “الآن وقد أثبت التواطؤ الروسي (المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة)، بعد عام من الدراسة المكثفة، أنه خدعة بالكامل للشعب الأمريكي، وقال يصدر الديموقراطيون وإعلام الأخبار الملفقة، كتاب قواعد (الرئيس الأمريكي الأسبق) رونالد ريجان ويصيحون بشأن الاستقرار والذكاء العقلي” .

وأضاف الرئيس الأمريكي ” في الواقع، طوال حياتي، كانت أعظم ممتلكاتي الاستقرار العقلي وكوني ذكيا حقا.. لقد اتجهت من كوني رجل أعمال ناجح جدا لنجم تليفزيوني بارز لرئيس الولايات المتحدة (في محاولتي الأولى) أعتقد أن ذلك يؤهل ليس لأكون ذكيا ولكن عبقريا.. وعبقري مستقر جدا”، على حد تعبيره.