أخبار مصر - محمد خلف

أطلق محافظ بني سويف شريف حبيب اليوم السبت مبادرة (شموس لا تغيب – بسمة أمل لذوي الإعاقة)، التي تشهد انطلاقتها عدة محافظات في إطار إعلان العام الحالي لذوي الإعاقة، بمشاركة عدة وزارات وتنظمها النقابة العامة للمهندسين.

وقال المحافظ – خلال احتفالية إطلاق المبادرة بالمدينة الرياضية – إن العام الجاري سيشهد انطلاقة قوية في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن من أهم الخطوات العملية إعداد أول قاعدة بيانات نوعية لذوي الإعاقة تضم حصرا دقيقا لأعدادهم وتحديد نوع الإعاقة وأسبابها لوضع إجراءات تلافيها مستقبلا وتجفيف منابعها تحت شعار الوقاية خير من العلاج.

وأضاف أن من أهم المشروعات الطموحة في هذا المجال إقامة أول مصنع للأجهزة التعويضية بهدف توفير الاحتياجات بأقل تكلفة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتحقيق نقلة استثمارية في مجالات نوعية دعما للاقتصاد القومي.