القاهرة - أ ش أ

وجه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بسرعة السيطرة على تلوث زيتي بنهر النيل بمنطقة “منيل الروضة”، حيث، بدأت أعمال تنظيف وإزالة التلوث بالمنطقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.

وأكدت الدكتورة كوثر حفني رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ،اليوم السبت، أنه عقب استقبال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من شرطة البيئة والمسطحات يفيد بوجود ذلك التلوث بالمنطقة، تم على الفور تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن اللجنة المشكلة قامت بإجراء مسح للمنطقة وبالفحص تبين وجود طبقة خفيفة من الزيت نتيجة شحوط إحدى العائمات النهرية ودخول المياه لغرفة الماكينات مما أدى إلى تسرب الزيت بشكل متقطع بجوار العائمة.

وأوضحت الدكتورة كوثر حفني أن التلوث عبارة عن بقع متقطعة من الزيت تبلغ مساحتها حوالي 500 متر طول، و2 متر عرض، لافتة إلى أن شركة مياه الشرب قامت بغلق محطة المياه بالمنطقة كإجراء احترازي، وتم أخذ عينات من المياه وقامت الشركة بإعادة تشغيل المحطة بعد التأكد من عدم وصول أي تلوث لنطاق منطقة المحطة.