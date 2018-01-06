القاهرة - أ ش أ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة كوبري (العبور – جهينة) بمدينة 6 أكتوبر قبل التشغيل التجريبي غدا أو بعد غد حيث تستكمل شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع اللمسات النهائية من أعمال الإضاءة ورصف المطالع والمنازل.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتركيب لافتات إرشادية لقائدي السيارات والاهتمام بتنسيق الموقع ورصفه في مطالع ومنازل الكوبري والانتهاء من أعمال التوسعة بها وكذا التسويات أسفل الكوبري.

وأوضح وزير الإسكان أن كوبري “العبور- جهينة” هو كوبري علوي عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة) بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية وحل مشاكل التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة التي تشهد تكدسا مروريا حيث ينقل الحركة للمتجه من الطريق الصحراوي لطريق الواحات والعكس دون المرور في المنطقة المزدحمة بمحور 26 يوليو.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس سيد فاروق أن العمل بالمشروع على 3 ورديات 24 ساعة وأن العاملين سينهون تكليفات الوزير بأقصى سرعة من أجل التشغيل التجريبي للكوبري الذي سيحدث انفراجة مرورية بالمنطقة.