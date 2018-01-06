القاهرة - أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع .

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 118 قضية مخدرات بمضبوطات أبرزها ضبط 8 كيلوجرامات بانجو وحشيش.

كما تم ضبط سجينين هاربين، و82 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 9 متهمين لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وشملت النتائج أيضا ضبط 7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه، وضبط 522 دراجة نارية مخالفة .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.