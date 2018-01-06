عمان - أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع الوفد الوزاري العربي السداسي المعني بتطورات قضية القدس, كان مفيدا للغاية وسيعقبه اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري لمواصلة مناقشة سبل التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس.

وأوضح أبو الغيط – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقب ختام اجتماع الوفد الوزاري السداسي العربي – إن الهدف من الاجتماع هو تقليل أي خسائر للفلسطينيين أو أي نجاحات للإسرائيليين, وكيفية تقديم الدعم للفلسطينيين, لافتا إلى أن العملية مستمرة ومتدرجة في استمرار التصعيد العربي والتحرك العربي بشكل يحقق الأهداف العربية.

كما أوضح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن المجموعة العربية ستسعى إلى الحصول على اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، مؤكداً على أن المواقف العربية ثابتة ومنسجمة بشأن التحرك ضد القرار الأميركي المتعلق بالقدس.

وتضم اللجنة الوزارية العربية وزراء خارجية كل من: فلسطين والأردن ومصر والإمارات والسعودية والمغرب.