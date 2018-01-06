أخبار مصر-د.هند بدارى

مع اطلالة عام جديد وطى صفحة سنة بحلوها ومرها ،تتجدد أمنيات المواطنين فى قرارات فاعلة لتحقيق الاحلام والتخلص من الهموم .

وعبر سطور التحقيق يسجل موقع أخبارمصر أبرز القرارات المنتظرة على لسان مواطنين من فئات ومستويات مختلفة .

تنظيم المرور

د.حسين جمال طبيب بشرى ينتظر قرارا حاسما يحل أزمة المرور والزحام بالعاصمة وحملات توعية ترتقى بسلوكيات قائدى السيارات والمارة .

وأكد ضرورة تطبيق القوانين والقرارات للحد من المخالفات والحوادث خاصة على الطرق السريعة .

منظومة جديدة للنظافة

أما رانيا سيد ربة بيت فتنتظرتعميم منظومة النظافة الجديدة بكل الاحياءوالميادين بعد نجاحها فى المعادى وعودة الزبال القديم للجمع من المنازل وازالة العشوائيات وعدم سماع انباءانهيارمنازل قديمة فوق رؤوس أصحابها وأن يتمكن كل شاب من العثور على سكن مناسب.

تعديل قانون الرؤية

بينما أطلقت غادة فاروق موظفة حملة “صرخة أم” على الفيسبوك للمطالبة بسرعة تعديل قانون الرؤية للاطفال ليكون يومين عند الاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وضمان حق الطفل فى تنشئة سوية فى كنف الأب والأم .

قيادات شابة

وطالبت شيماء عرفان وكيل برلمان القاهرة باتاحة الفرصة للشباب من مختلف التخصصات لتولى المناصب القيادية دون تفرقة .

وعبرت عن حلمها بتطبيق مشروع شبابى لتطوير المحليات بالتعاون مع مديرية الشباب .

وطالبت وكيلة البرلمان بأن تعيد وزارة الشباب النظر فى اللائحة الجديدة التى تحجم مشاركتهم بالبرلمان مثل منع مشاركة شباب الاحزاب وان تستمع لارائهم .

محاربة الفساد

أما دعاء فيصل مترجمة فورية فطالبت بسد اى ثغرة فى القانون لهروب المخالفين من العقوبة ومحاسبة كل من يستغل نفوذه كبيرا أم صغيرا لمحاربة الفساد.

قرار تعيينى

وتمنى سيد عبد العزيز معد باذاعة الاغانى ان يصدرقرارتعيينه لأنه يعمل بالقطعة نظير أجر زهيد منذ2006 ،قائلا “مشكلتى التى انتظرقراريحلها اشبه بالاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين فانا بالقطعة منذ 11 سنة رغم كفاءتى!. ”

و دعا الى ان تكون هناك معاييرللتقييم المهنى على اساس الكفاءة وليس المحسوبية والوساطة .

تعليم أون لاين

وطالب محمد شادى رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بتوفيرمواد الدراسية على الانترنت وتعميم هذا النظام بالجامعة التى تتحول الى التعليم الالكترونى بمبادرة جامعة الجيل الثالث لرئيس الجامعة .

دعم الطبقة الوسطى

أما الكاتب الصحفى على العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ،فاقترح دعم الطبقة الوسطى ومساعدتها على المشاركة فى. التنمية والتعمير بتمليكها اراضى بالعلمين ومرسى علم والمناطق الجديدة مقابل تعميرها باسعار اقتصادية و رسوم مخفضة بدلا من منح تيسيرات لرجال الاعمال .

صناعة الرياضة

وطالب الناقد الرياضى عصام شلتوت بان تدورعجلة صناعة الرياضة بعد الانجازات التى حققها المنتخب الوطنى بوصوله الى مونديال روسيا وفوزه بافضل منتخب بافريقيا وفوز مدربه بافضل مدربومحمد صلاح باحسن لاعب بافريقيا

تعميم منظومة النظافة اخرالعام

وعلى مستوى المسئولين هناك بعض الاحلام فى سبيلها للانجاز خلال عام 2018 ،فقد أعلن المهندس عاطف عبد الحميد بدء منظومة النظافة الجديدة بأحياء عين شمس والوايلي وباب الشعرية أبريل المقبل على ان يتم تعميم المنظومة بكل الاحياء بنهاية 2018.

وداعا للعشوائيات

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى للانتهاء من مشروعات الاسكان الجاري العمل بها لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة الي مساكن حضارية آمنة تراعي آدمية المواطنين طبقاً لتعليمات السيسي مشيرا الى أن تكلفة هذا البرنامج الجاري تنفيذه تصل 12 مليار جنيه

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وأشار المحافظ إلى أن المحافظة على وشك الانتهاء من تسكين المرحلتين الأولى والثانية بالأسمرات بالأسر التي تم نقلهم من أماكن ذات خطورة داهمة لمجتمع آمن يضم كل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المقيمين به .

تجديد اسطول النقل

كما صرح المهندس على رزق للموقع أن أسطول هيئة النقل العام سيشهد طفرة خلال العام المقبل، و سيتم توقيع عقد توريد 130 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة نصف مليار جنيه، إلى جانب دخول 150 ميني باص جديدا الخدمة، وتوفير قطع غيار بتكلفة 120 مليون جنيه لسرعة مواجهة أي طارئ وعدم تعطل أي سيارة عن تأدية خدماتها.

واشار الى زيادة خطوط الاتوبيسات الذكية والاتوبيسات ذات الطابقين للحد من زحام وتكدس المواصلات العامة .

جامعة الجيل الثالث

واكد د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الاتجاه الى تطبيق نظام التعليم الالكترونى فى اطارمبادرة الجيل الثالث بكل الكليات .

واشارالى التواصل والتحاورمع القيادات الطلابية الشابة ودعم انشطتهم لصقل وبناءشخصية الشباب.

وأخيرا ..نرجو أن تتحقق أمنيات المواطنين فى صورة قرارات قابلة للتطبيق لحل مشكلاتهم قبل نهاية العام الجديد .