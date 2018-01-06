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بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو يوم الجمعة في أول مزاد خلال عام 2018 في سوق تسوكيجي الشهير لبيع الأسماك.

وتم صيد سمكة التونة العملاقة البالغ وزنها 405 كلج، أي أن قيمة الكيلوجرام الواحد منها تبلغ 90 ألف ين، في أوما على الطرف الشمالي بجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وتعرف تلك المنطقة بأنها واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

وهذا آخر مزاد يجرى في مطلع السنة الجديدة في سوق تسوكيجي قبل نقله المثير للجدل إلى موقع آخر.

ومن المقرر أن يحل محل السوق البالغ من العمر 82 عامًا سوقًا جديدًا في منطقة تويوسو في طوكيو في أكتوبر المقبل.

ويأتي التغيير على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تلوث التربة والهواء من الاستخدام السابق للموقع كمصنع لإنتاج الغاز.