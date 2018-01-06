د ب أ

من المقرر أن تحصل المغنية الأمريكية، ماري جي بلايج، على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود الأسبوع المقبل، حسبما أعلن المنظمون.

وإلى جانب شهرتها في مجال الغناء، حيث لقبت بـ “ملكة الهيب هوب”، اكتسبت بلايج أيضًا شهرة كمنتجة وممثلة.

وستحصل بلايج على النجمة رقم 2626 في 11 يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن يكون مغني الراب والمنتج شون “ديدي” كومبس، مقدم الحفل والمتحدث الرئيسي.

وفازت بلايج بـ9 جوائز جرامي وباعت أكثر من 50 مليون نسخة من ألبوماتها الغنائية في جميع أنحاء العالم، وهي مرشحة لجائزتين في حفل جولدن جلوب 2018 إحداهما عن دور تمثيلي في فيلم “مادباوند” والأخرى عن أغنيتها “مايتي ريفر”.