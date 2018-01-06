الرياض - أ ش أ

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددًا من الأوامر الملكية تشمل العديد من المجالات من بينها أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وأمر آخر يتضمن صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين اعتبارًا من مطلع يناير الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية، التي صدرت مساء يوم الجمعة، تتضمن أيضًا قرارات من بينها إعفاء الدكتور غسان بن أحمد السليمان المستشار في وزارة التجارة والإستثمار السعودي من منصبه، وأمر آخر بأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، كما تتحمل الدولة أيضًا ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

ومن بين الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي أمر ملكي بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وأمر آخر بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الإجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعًا”، إضافة الى بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، وأمر ملكي آخر بصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة السعودية.