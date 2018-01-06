أخبار مصر - السبت 6 يناير

* واشنطن تحذر من “السيناريو السوري” في إيران.

* “البنتاجون” تمنح المغرب دعمًا ماليًا لمحاربة الإرهاب.

* القدس تعرضت لحملة تهويد “غير مسبوقة” العام الماضي.

* ترمب يندد بكتاب “متخم بالأكاذيب” يتناول الوضع في البيت الأبيض.

* أعيان قطر ينددون باستدعاء المزيد من الجنود الأتراك.

* ماكرون يستبعد إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.

الإتحاد الإماراتية

* واشنطن تحذر من “السيناريو السوري” في إيران.

* ماكرون: التغيير في إيران يجب أن يحدث من الداخل.

* “الحرس الثوري” يزوّر أشرطة لتبرئة خامنئي من مسؤولية الاحتجاجات.

* عقوبات أمريكية على 5 كيانات إيرانية تدعم البرنامج النووي.

* “واشنطن اكسماينر”: إدارة ترامب تدرس تجديد العقوبات على إيران.

* إسرائيل تطلق سراح نور التميمي المتهمة بضرب جنديين.

* مسيرات ومظاهرات ومواجهات مع الإحتلال في الضفة وغزة رغم الأمطار الغزيرة.

* الأحوال الجوية تنقذ غوطة دمشق من قصف طائرات النظام.

* المالكي يؤكد أهمية إنهاء المشاكل بين بغداد وأربيل.

* العثور على مقبرة جماعية لضحايا “داعش” في الموصل.

* “قطريليكس”: نظام تميم يبيع قطر بـ “الجملة والتجزئة”.

* فرحة إسرائيلية بمشاركة لاعبها في بطولة الدوحة للتنس.

* إندلاع إشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في إنتهاك للهدنة.

* إشتباكات ليبية في معبر رأس جدير.

* “البنتاجون” تمنح المغرب دعمًا ماليًا لمحاربة الإرهاب.

* واشنطن تعلق المساعدات العسكرية لباكستان.

* الكوريتان تجريان محادثات للمرة الأولى منذ 2015.

* توقع ولادة 48 ألف طفل من الروهينجا في المخيمات.

* مقتل 10 مدنيين بقصف جوي في أفغانستان.

الشرق الأوسط

* القدس تعرضت لحملة تهويد “غير مسبوقة” العام الماضي.

* إسرائيل تخشى تبعات قرار ترمب تقليص ميزانية “أونروا”.

* تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية.

* تحقيقات إسرائيلية تكشف أن نتنياهو حصل على بدلات فاخرة ولم يكتفِ بالسيجار.

* جدل في غزة بعد إعدام نجل قيادي في “القسّام” عنصرًا من “حماس”.

* إتهام للإنقلابيين بتهجير 1895 يمنيًا في تعز خلال شهر واحد.

* احتجاجات في الخرطوم ومدني ضد ارتفاع الأسعار.

* منع وزير خارجية جوبا من دخول أبيي المتنازع عليها.

* الجزائر: حرب خفية بين حزبي السلطة حول الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

* العاهل المغربي يدعو إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة.

* تركيا: استمرار الحملات على خلايا تنظيم “داعش”.

* إردوغان: حصلنا على وعود كثيرة لمساعدة اللاجئين السوريين وعلى أموال قليلة.

* باريس وأنقرة عازمتان على تعزيز علاقاتهما الإستراتيجية وتعاونهما الأمني.

* وزير الدفاع البريطاني: مخاطر “داعش” لم تنتهِ بعد.

* لندن تقرّ بفقدانها أثر مئات المتطرفين الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق.

* رئيس شرطة برلين: التهديد الإرهابي سيستمر لسنوات.

* ترمب يندد بكتاب “متخم بالأكاذيب” يتناول الوضع في البيت الأبيض.

الخليج الإماراتية

* الإحتلال يواجه المتظاهرين بالرصاص في “جمعة الغضب الخامسة”.

* “أوتشا”: الإحتلال يواصل إنتهاكاته بحق الفلسطينيين.

* شيخ الأزهر يحذر: الأقصى ليس فقط قبة الصخرة.

* هادي: الأعمال الإجرامية للميليشيا دليل الإفلاس والخزي والهزيمة.

* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون.

* “الشرعية” تسترد مواقع إستراتيجية في الجوف وتشدد الضغط في الحديدة.

* قطر ترعى مفاوضات سرية بين “الإخوان” والحوثيين.

* أسر قيادي حوثي بمعارك في ناطع بالبيضاء.

* السفير الأمريكي في العراق يدعو لحوار جدي بين أربيل وبغداد.

* أعيان قطر ينددون باستدعاء المزيد من الجنود الأتراك.

* شيخ قبيلة آل بحيح: نظام “الحمدين” يجبر المواطنين على صياغة بيانات التأييد.

* سلطان بن سحيم يحذر “تنظيم الحمدين” من قمع المواطنين.

* شيخ الفتنة يعترف بتطبيع قطر مع “إسرائيل”.

* اللواء علام: “الإخوان” اخترقوا قطر منذ الخمسينات.

* انتفاضة إيران تشتعل في أول “جمعة غضب”.

* عبادي تدعو الغرب لدعم محتجي إيران بعقوبات سياسية.

* هزتان أرضيتان تضربان غربي وجنوبي إيران.

* السبسي يعمل على إنقاذ “وثيقة قرطاج” لتفادي صدمة إجتماعية.

* ماكرون يستبعد إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.

* “قنبلة المناخ” تقتل العشرات في أمريكا والصين والكونغو ونيوزيلندا.