صحافة عربية: واشنطن تحذر من “السيناريو السوري” في إيران
أخبار مصر - السبت 6 يناير
* واشنطن تحذر من “السيناريو السوري” في إيران.
* “البنتاجون” تمنح المغرب دعمًا ماليًا لمحاربة الإرهاب.
* القدس تعرضت لحملة تهويد “غير مسبوقة” العام الماضي.
* ترمب يندد بكتاب “متخم بالأكاذيب” يتناول الوضع في البيت الأبيض.
* أعيان قطر ينددون باستدعاء المزيد من الجنود الأتراك.
* ماكرون يستبعد إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.
الإتحاد الإماراتية
* واشنطن تحذر من “السيناريو السوري” في إيران.
* ماكرون: التغيير في إيران يجب أن يحدث من الداخل.
* “الحرس الثوري” يزوّر أشرطة لتبرئة خامنئي من مسؤولية الاحتجاجات.
* عقوبات أمريكية على 5 كيانات إيرانية تدعم البرنامج النووي.
* “واشنطن اكسماينر”: إدارة ترامب تدرس تجديد العقوبات على إيران.
* إسرائيل تطلق سراح نور التميمي المتهمة بضرب جنديين.
* مسيرات ومظاهرات ومواجهات مع الإحتلال في الضفة وغزة رغم الأمطار الغزيرة.
* الأحوال الجوية تنقذ غوطة دمشق من قصف طائرات النظام.
* المالكي يؤكد أهمية إنهاء المشاكل بين بغداد وأربيل.
* العثور على مقبرة جماعية لضحايا “داعش” في الموصل.
* “قطريليكس”: نظام تميم يبيع قطر بـ “الجملة والتجزئة”.
* فرحة إسرائيلية بمشاركة لاعبها في بطولة الدوحة للتنس.
* إندلاع إشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في إنتهاك للهدنة.
* إشتباكات ليبية في معبر رأس جدير.
* “البنتاجون” تمنح المغرب دعمًا ماليًا لمحاربة الإرهاب.
* واشنطن تعلق المساعدات العسكرية لباكستان.
* الكوريتان تجريان محادثات للمرة الأولى منذ 2015.
* توقع ولادة 48 ألف طفل من الروهينجا في المخيمات.
* مقتل 10 مدنيين بقصف جوي في أفغانستان.
الشرق الأوسط
* القدس تعرضت لحملة تهويد “غير مسبوقة” العام الماضي.
* إسرائيل تخشى تبعات قرار ترمب تقليص ميزانية “أونروا”.
* تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية.
* تحقيقات إسرائيلية تكشف أن نتنياهو حصل على بدلات فاخرة ولم يكتفِ بالسيجار.
* جدل في غزة بعد إعدام نجل قيادي في “القسّام” عنصرًا من “حماس”.
* إتهام للإنقلابيين بتهجير 1895 يمنيًا في تعز خلال شهر واحد.
* احتجاجات في الخرطوم ومدني ضد ارتفاع الأسعار.
* منع وزير خارجية جوبا من دخول أبيي المتنازع عليها.
* الجزائر: حرب خفية بين حزبي السلطة حول الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
* العاهل المغربي يدعو إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة.
* تركيا: استمرار الحملات على خلايا تنظيم “داعش”.
* إردوغان: حصلنا على وعود كثيرة لمساعدة اللاجئين السوريين وعلى أموال قليلة.
* باريس وأنقرة عازمتان على تعزيز علاقاتهما الإستراتيجية وتعاونهما الأمني.
* وزير الدفاع البريطاني: مخاطر “داعش” لم تنتهِ بعد.
* لندن تقرّ بفقدانها أثر مئات المتطرفين الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق.
* رئيس شرطة برلين: التهديد الإرهابي سيستمر لسنوات.
* ترمب يندد بكتاب “متخم بالأكاذيب” يتناول الوضع في البيت الأبيض.
الخليج الإماراتية
* الإحتلال يواجه المتظاهرين بالرصاص في “جمعة الغضب الخامسة”.
* “أوتشا”: الإحتلال يواصل إنتهاكاته بحق الفلسطينيين.
* شيخ الأزهر يحذر: الأقصى ليس فقط قبة الصخرة.
* هادي: الأعمال الإجرامية للميليشيا دليل الإفلاس والخزي والهزيمة.
* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون.
* “الشرعية” تسترد مواقع إستراتيجية في الجوف وتشدد الضغط في الحديدة.
* قطر ترعى مفاوضات سرية بين “الإخوان” والحوثيين.
* أسر قيادي حوثي بمعارك في ناطع بالبيضاء.
* السفير الأمريكي في العراق يدعو لحوار جدي بين أربيل وبغداد.
* أعيان قطر ينددون باستدعاء المزيد من الجنود الأتراك.
* شيخ قبيلة آل بحيح: نظام “الحمدين” يجبر المواطنين على صياغة بيانات التأييد.
* سلطان بن سحيم يحذر “تنظيم الحمدين” من قمع المواطنين.
* شيخ الفتنة يعترف بتطبيع قطر مع “إسرائيل”.
* اللواء علام: “الإخوان” اخترقوا قطر منذ الخمسينات.
* انتفاضة إيران تشتعل في أول “جمعة غضب”.
* عبادي تدعو الغرب لدعم محتجي إيران بعقوبات سياسية.
* هزتان أرضيتان تضربان غربي وجنوبي إيران.
* السبسي يعمل على إنقاذ “وثيقة قرطاج” لتفادي صدمة إجتماعية.
* ماكرون يستبعد إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.
* “قنبلة المناخ” تقتل العشرات في أمريكا والصين والكونغو ونيوزيلندا.
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