القاهرة -أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تأمين التغذية الكهربية البديلة للمنشآت الحيوية في مدينة السلوم بعد انقطاع التيار الكهربائي اليوم الجمعة مؤكدة أنه جاري عمل اللازم لسرعة عودة التيار الكهربي للمناطق المتأثرة.

وذكرت الوزارة- في بيان- أن الدائرتين (1و2 السلوم/ مطروح) جهد 220 ك.ف قد فصلتا ما أدى إلى انسحاب الجهد عن السلوم بحمل 5.4 م.و, وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ للمرور على الخط لمعرفة أسباب العطل.