القاهرة - أ ش أ

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية خبر تتويج محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 في حفل توزيع جوائز “كاف” والذي أقيم أمس في العاصمة الغانية أكرا.

فمن جانبها, أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها تقريرا عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017, وعنونت “محمد صلاح أول مصري يفوز بجائزة الاتحاد الافريقي لأفضل لاعب منذ 34 عاما”.

ورصدت (بي بي سي) في تقريرها عن محمد صلاح أنه فاز مطلع الشهر الجاري بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا التي تقدمها صحيفة “المنتخب” المغربية, فيما أبرزت في تقريرها أيضا أن مصر هيمنت على جوائز الكاف هذا العام وفازت بثلاث جوائز لأول مرة في تاريخها فبجانب لقب أفضل لاعب لصلاح كانت مصر أفضل منتخب في القارة والمدرب هيكتور كوبر الأفضل في القارة أيضا.

وتحت عنوان “المصري محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017”, رصدت قناة (روسيا اليوم) الدولية خبر فوز صلاح حيث أشارت إلى أن صلاح تفوق على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول الإنجليزي والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني.



ولفتت القناة في تقريرها عن فوز صلاح إلى أن محمد صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد أسطورة الأهلي محمود الخطيب الذي توج بالجائزة عام 1983.



وأعدت قناة (سكاي نيوز) بالعربية الدولية تقريرا تحت عنوان “صلاح.. عام ذهبي لأفضل لاعب بأفريقيا” حيث قالت إنه بعد أن توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 بات صلاح ثاني لاعب مصري في التاريخ يتوج بهذه الجائزة في عام يوصف بالذهبي بعد قيادته للمنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ولفتت إلى أن تتويج الفرعون المصري (25 عاما) يأتي بعد عام مميز هو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن سواء مع روما الإيطالي أو ليفربول الإنجليزي إذ سجل 17 هدفا في البريمييرليغ يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين.

“محمد صلاح يحرز لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي” هكذا كان عنوان تقرير وخبر فوز محمد صلاح على قناة (الحرة) الأمريكية حيث أشارت إلى أن المصري محمد صلاح أحرز جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2017 في حفل الجوائز السنوي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة الغانية أكرا ليصبح أول مصري يتوج بهذا اللقب منذ عام 1983.

كما أبرزت القناة الأمريكية خبر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاح والمنتخب والمدرب, لافتة إلى أن هذا إنجازا ذهبيا لمصر خلال هذا العام.



وتحت عنوان “المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي”, قالت قناة (العربية) الإخبارية الدولية إن المصري محمد صلاح كلل عاما استثنائيا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم في 2017 متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند في حفل مبهر في أكرا.



ولفتت إلى أن فوز صلاح جاء عن جدارة سواء على صعيد الإنجازات الشخصية أو مع الأندية أو منتخب بلاده.

“الفراعنة” يهيمنون على جوائز الأفضل في 2017.. هكذا عنونت قناة (السومرية نيوز) العراقية والتي أبرزت خبر تسلم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة جائزة أفضل منتخب وطني عام 2017 في حفل نظمه الاتحاد القاري للعبة في أكرا, مشيرة إلى أن مصر تفوقت على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ عام 1990, وبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون مطلع العام الماضي.



“صلاح هو عاشر لاعب عربي يحرز هذا اللقب وثاني لاعب مصري يحرزه بعد محمود الخطيب (1983)” هكذا كان تقرير راديو (سوا) الأمريكي عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017, مؤكدا صلاح أمضى عاما مميزا مع فريقه ليفربول كما قاد المنتخب المصري للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وسجل 38 هدفا خلال العام الماضي.