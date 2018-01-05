القاهرة -أ ش أ

أدى العاملون بشركة المقاولون العرب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية الجديدة والذى تقوم بتنفيذه الشركة تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت الشركة في بيان اليوم ان المصليين استمعوا الى الخطبة التى تناولت أهمية العمل وإعمار الأرض كرسالة سامية وأيضا ضرورة التمسك بالأمل وعدم اليأس لما له من تأثير على نهضة المجتمع , وأن يكون العمل مخلصا , ويكون أداؤه على الوجه الأكمل وأن يصاحبه الأمل , حيث أوضح الخطيب أن العمل فى إعمار بيوت الله من أفضل الأعمال , مشيرا في ذلك الى ما يقوم به العاملون من عمل كبير فى مشروع المسجد والذي يوضح حجم الجهد المبذول الذى يقوم به العامل المصرى , وأن تقدم المجتمعات يقوم على اتقان العمل , وحث العاملين على مواصلة جهودهم فى انشاء المبانى المختلفة بالعاصمة الادارية الجديدة.

جدير بالذكر أن مسجد الفتاح العليم يتكون من بدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلى ) ومصلى سيدات (300 مصلى) و (2) ميضة للرجال ومثلهما للنساء ومتحف رسالات سماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصف ودور أرضى يتكون من صحن المسجد يتسع لعدد (6300 مصلى) ويضم 6 مداخل ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول , و4 مأذن بإرتفاع 90 م للمأذنة والقبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وإرتفاع 28 م , و4 قباب ثانوية لصحن بقطر 12.5 وإرتفاع 10م وأسوار بطول 2000 متر طولى.