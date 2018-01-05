عدن - أ ش أ

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم /الجمعة/ اتصالا هاتفيا بمحافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في المحافظة.

وأكد هادي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية – اهتمام الحكومة وحرصها الكبير على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش ولمحافظة الجوف حتى استتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة واستئناف العمل في كافة المرافق الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين مشيدا بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية وتطهير المحافظة من المليشيا الانقلابية.

من جانبه أكد العكيمي أن العمليات العسكرية لقوات الجيش والمقاومة الشعبية في المحافظة مستمرة حتى تطهيرها بشكل خاص واليمن بشكل عام من العناصر الانقلابية وتخليص الوطن من أعمالهم الانتقامية ضد الأرض والإنسان.