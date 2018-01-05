جنيف - أ ش أ

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدفتريا تنتشر فى اليمن بسرعة حيث يوجد 471 حالة تم تشخيصها بشكل مرضى , إضافة الى 46 حالة وفاة فى أقل من أربعة شهور.

واوضح المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش ` خلال مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة إن ارتفاع معدل الوفيات بسبب الدفتريا يثير القلق بشكل خاص لارتفاعه الى نسبة تصل الى 10 % , وأشار الى أنه تم الابلاغ عن معظم الحالات والوفيات فى محافظتي اب والحديدة , إلا أن المرض ينتشر بسرعة وأثر بالفعل على 18 محافظة يمنية.

وأضاف أن الوضع فى محافظة اب يثير قلقا خاصا , حيث تم الابلاغ عن 231 حالة و13 حالة وفاة , ولفت الى أن منظمة الصحة العالمية قامت بنشر فريق تقييم سريع لاجراء التحقيقات وتعزيز المراقبة والقدرة على الاستجابة ودعم التشخيص المختبرى وجمع العينات والانخراط مع المجتمعات المحلية , وأشار الى أن منظمة الصحة تعمل مع السلطات الصحية اليمنية والشركاء لاحتواء تفشي المرض حيث تتمثل الأولوية فى تعزيز المراقبة والكشف والعلاج والوقاية.