الزقازيق - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية اليوم /الجمعة/ من السيطرة علي حريق هائل شب بمصنع للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان, نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام دون خسائر في الأرواح أو إصابات, وجار تقدير قيمة الخسائر.

كان العميد محمد هلال رئيس فرع البحث بالعاشر تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل في مصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية الثالثة, فانتقلت على الفور 13 سيارة من قوات الحماية المدنية, وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماده.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الحريق اندلع في مخزن المنتج النهائي بالمصنع بسبب ماس كهربائي, وانتقلت النيران بسرعة إلى باقي أجزاء المصنع ولم يتهم صاحب المصنع أحدا بإشعال النيران.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث حيث قرر خالد صلاح رئيس نيابة العاشر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه كما قررت انتداب لجنة من الأمن الصناعي للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية من عدمه.