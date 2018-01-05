القاهرة - أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى إحباط محاولة تهريب 435 تليسكوب محظور دخوله البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية. وأكدت معلومات وتحريات مباحث الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير ملك المدعو عاطف . ز . ع مواليد 1957 ? مقيم بالقاهرة باستيراد حاوية مشمولها (بضائع عامة) من إحدى الدول العربية ومتجهة لميناء غرب بورسعيد , وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات , تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور صاحب الشأن , حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 435 منظار مكبر (تليسكوب) مختلفة الأحجام والأشكال مخبأة ضمن مشمول الرسالة , وأقر المتهم بواقعة الضبط , وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.