القاهرة-أ ش أ

عقد اللواء على هريدى رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, بالتعاون مع أحمد خضر

مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية عبر شبكات الفيديو كونفرانس للتوعية والإرشاد للطلاب والعاملين في مجال مواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها.

وقال رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث -في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة- إن الأسبوع الأول بعد إجازة نصف العام سيخصص لتنفيذ خطط إخلاء المرحلة الابتدائية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية, ويخصص الأسبوع الثاني لتنفيذ خطط إخلاء المرحلة الإعدادية, وسيخصص الأسبوع الثالث لمدارس المرحلة الثانوية, مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتنفيذ خطط الإخلاء عند الكوارث بكافة المنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم قريبا الإعلان عن مسابقة بموقع (أون لاين) بمجلس الوزراء ويتم فيها رفع كافة الفيديوهات المسجلة لكل خطط الإخلاء المنفذة داخل جميع مدارس مصر, ومراجعتها لاختيار أفضل “خطة إخلاء بأقل توقيت بأقل خسائر”; ليتم تكريم أفضل المدارس على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية تدريب الطلاب على خطط الإخلاء, وتحديد الأسلوب المناسب لكل مرحلة تعليمية; لتنفيذ الإخلاء حسب حالة المبنى ونوع الكارثة, مشيرا إلى أهمية وجود خطة مكتوبة, وموقعة من كافة المسئولين عن المنشأة التعليمية خاصة بالكوارث والأزمات سواء (زلازل, أو حرائق, أو تهديدات بتفجيرات إرهابية), ومدرب عليها الطلاب فعليا.

وخلال اللقاء, قام اللواء أسامة شعبان مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بإلقاء محاضرة تناول فيها عمليات الإخلاء وأنواعها, ومهام وأهداف الحماية المدنية, وأنشطة المرافق العامة والخاصة, وتحدث عن أنواع خدمات الحماية المدنية من (إطفاء, وإنقاذ برى وإنقاذ نهرى وخدمات المفرقعات), مشيرا إلى أن الحماية المدنية تتدرج أولا من حيث الأهمية لحماية الأفراد ثم حماية الأنشطة ثم البيئة المحيطة, وأنها سلوك حياة يجب تثقيف كافة أفراد المجتمع بآلياته.