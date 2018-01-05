القاهرة - أ ش أ

عقدت الدكتورة أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة (مدارس 30 يونيو) الإجتماع الشهري لمدارس ( 30 يونيو) وجه بحري لوكلاء المديريات التعليمية ومديري التعليم الخاص بعشر محافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الاجتماع ناقش بعض المخالفات المعروضة وكيفية حلها , موجهة بضرورة تنظيم العمل بروح الفريق الواحد , مؤكدة على أهمية تفعيل الأنشطة لما لها من أثر كبير فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء ونبذ العنف.

من جانبه , أوضح حسن عبد التواب مدير عام تنمية مادة المجال الصناعي أنه بالتعاون مع الموجهين العموميين بالمديريات سوف يصيغون معا أفكارا للأنشطة في المجال الصناعي تحت مظلة (لا للإرهاب ونعم للوحدة الوطنية) , بحيث يتفاعل الطالب مع الأنشطة ويبدع بحرفية شديدة لأنها من صنعه ونسيج أفكاره , مما يخلق للطالب فكرا ناضجا محبا للوطن.