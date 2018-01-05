أخبار مصر - الجمعة 5 يناير

* “إسرائيل” تتوعد الفلسطينيين بزحف استيطاني.

* الأمم المتحدة: اعتقال المئات في تظاهرات إيران.

* عودة أكثر من نصف نازحي العراق إلى منازلهم.

* واشنطن ترحّب بالمحادثات بين سيول وبيونج يانج.

* نجل القذافي: النظام القطري.. لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية.

* ميانمار تبدأ إعادة اللاجئين وسط مخاوف دولية وحقوقية.

الخليج الإماراتية

* “إسرائيل” تتوعد الفلسطينيين بزحف استيطاني.

* السلطة: مشروع قانون إعدام الأسرى أسقط قناع الإحتلال.

* “إسرائيل”: لم نرتكب أي تجاوز أخلاقي بقتل المقعد أبو ثريا!

* مسيرة جماهيرية في غزة احتجاجًا على الأوضاع الإقتصادية.

* الإمارات: علاقاتنا بتونس وثيقة وعودة إجراءات الطيران المتبعة.

* وزير خارجية البحرين: لا نتلفظ بالإساءة لشعب إيران.

* قطر المتأزمة تتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%.

* “تنظيم الحمَدين” يتخبّط ويختطف سعود آل ثاني من منزله.

* الدوحة تستضيف لاعبًا “إسرائيليًا” في بطولتها للتنس.

* سرقة “كنوز” للعائلة القطرية الحاكمة من معرض بإيطاليا.

* الحريري: التضامن الحكومي باق وأي خلاف يهون أمام مصلحة لبنان.

* الأمم المتحدة: اعتقال المئات في تظاهرات إيران.

* روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون إيران.

* نائب ترامب: لن نصمت هذه المرة عما يحدث في إيران.

* تونس: وثيقة قرطاج على المحك.. وتلويح بالشارع لمواجهة الأسعار.

* باريس: محاكمة الإرهابيات الفرنسيات لدى الأكراد.

* سجن وتغريم أهل المتأخرين عن المدارس في بريطانيا.

الشرق الأوسط

* وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في “إعادة الأمل”.

* الحوثيون يرفعون سن الإنضمام للقتال إلى 40 عامًا.

* معارك جنوب الحديدة تقطع إمدادات الإنقلابيين إلى تعز.

* نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ”دفن التسوية السلمية”.

* “حماس” و”الجهاد” تدرسان شكل المشاركة في إجتماعات المجلس المركزي.

* الجيش الإسرائيلي يدعي قصف نفق ويمتنع عن تحميل “حماس” مسؤولية الصواريخ.

* المخابرات الإسرائيلية تحذر من خطف يهود بسبب قانون إعدام منفذي الهجمات.

* عودة أكثر من نصف نازحي العراق إلى منازلهم.

* العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي كردستان.

* بغداد: زيارة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني.

* 30 جنديًا مفقودًا إثر هجوم لـ”بوكو حرام” في نيجيريا.

* ألمانيا تريد وقف النار في شرق أوكرانيا قبل الإنتخابات الروسية.

* ألمانيا لا تستبعد الإرهاب دافعًا لعملية طعن في برلين ليلة رأس السنة.

* واشنطن ترحّب بالمحادثات بين سيول وبيونج يانج.

* الولايات المتحدة توقف مساعدات أمنية لباكستان.

* واشنطن لضحايا النظام الإيراني: “لن ننساكم”.

* أمريكا تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية لمشاركتها في صناعة الصواريخ البالستية.

* ماتيس: استئناف التدريبات العسكرية مع سيول بعد 18 مارس.

* محامي ترمب يسعى إلى وقف نشر كتاب “يشهّر” بالرئيس.

الإتحاد الإماراتية

* المعارضة تقتل 15 من قوات النظام السوري وغارات جوية تحصد 30 مدنيًا.

* موسكو تؤكد مقتل 2 من قواتها بـ “حميميم” وتنفي تدمير 7 طائرات.

* إصابة 20 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الإحتلال.

* المحكمة البحرينية: إرجاء قضية التخابر مع قطر لـ 25 يناير الجاري.

* قطر تسعى لاستنساخ حزب المؤتمر بصيغة توافق توجهات الحوثيين.

* نجل القذافي: النظام القطري.. لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية.

* الإعلام الغربي: “عسكرة قطر” تهديد للمنطقة وأمريكا.

* إقالة 3 وزراء في الصومال.

* الرئيس السوداني يمدد الهدنة في مناطق العمليات العسكرية.

* الجيش الليبي يتحدث عن حرب ضده في ملف الإنتخابات.

* تونس تعتقل 12 تكفيريًا.

* أردوغان نقلًا عن روحاني: الوضع يستقر خلال يومين.

* فرنسا تحاكم شبكة تابعة لحزب الله ضالعة في تهريب المخدرات.

* فرنسا تطالب تركيا بتحسين الحريات وحقوق الإنسان.

* واشنطن تعد الشعب الإيراني بالكثير “إذا استمر”.

* الكونجرس يستبعد تجهيز قانون العقوبات الجديد ضد إيران قريبًا.

* محكمة مانهاتن تدين تركيًا بتهمة التحايل على العقوبات ضد إيران.

* ميانمار تبدأ إعادة اللاجئين وسط مخاوف دولية وحقوقية.