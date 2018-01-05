صحافة عربية: “إسرائيل” تتوعد الفلسطينيين بزحف استيطاني
أخبار مصر - الجمعة 5 يناير
* “إسرائيل” تتوعد الفلسطينيين بزحف استيطاني.
* الأمم المتحدة: اعتقال المئات في تظاهرات إيران.
* عودة أكثر من نصف نازحي العراق إلى منازلهم.
* واشنطن ترحّب بالمحادثات بين سيول وبيونج يانج.
* نجل القذافي: النظام القطري.. لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية.
* ميانمار تبدأ إعادة اللاجئين وسط مخاوف دولية وحقوقية.
الخليج الإماراتية
* “إسرائيل” تتوعد الفلسطينيين بزحف استيطاني.
* السلطة: مشروع قانون إعدام الأسرى أسقط قناع الإحتلال.
* “إسرائيل”: لم نرتكب أي تجاوز أخلاقي بقتل المقعد أبو ثريا!
* مسيرة جماهيرية في غزة احتجاجًا على الأوضاع الإقتصادية.
* الإمارات: علاقاتنا بتونس وثيقة وعودة إجراءات الطيران المتبعة.
* وزير خارجية البحرين: لا نتلفظ بالإساءة لشعب إيران.
* قطر المتأزمة تتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%.
* “تنظيم الحمَدين” يتخبّط ويختطف سعود آل ثاني من منزله.
* الدوحة تستضيف لاعبًا “إسرائيليًا” في بطولتها للتنس.
* سرقة “كنوز” للعائلة القطرية الحاكمة من معرض بإيطاليا.
* الحريري: التضامن الحكومي باق وأي خلاف يهون أمام مصلحة لبنان.
* الأمم المتحدة: اعتقال المئات في تظاهرات إيران.
* روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون إيران.
* نائب ترامب: لن نصمت هذه المرة عما يحدث في إيران.
* تونس: وثيقة قرطاج على المحك.. وتلويح بالشارع لمواجهة الأسعار.
* باريس: محاكمة الإرهابيات الفرنسيات لدى الأكراد.
* سجن وتغريم أهل المتأخرين عن المدارس في بريطانيا.
الشرق الأوسط
* وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في “إعادة الأمل”.
* الحوثيون يرفعون سن الإنضمام للقتال إلى 40 عامًا.
* معارك جنوب الحديدة تقطع إمدادات الإنقلابيين إلى تعز.
* نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ”دفن التسوية السلمية”.
* “حماس” و”الجهاد” تدرسان شكل المشاركة في إجتماعات المجلس المركزي.
* الجيش الإسرائيلي يدعي قصف نفق ويمتنع عن تحميل “حماس” مسؤولية الصواريخ.
* المخابرات الإسرائيلية تحذر من خطف يهود بسبب قانون إعدام منفذي الهجمات.
* عودة أكثر من نصف نازحي العراق إلى منازلهم.
* العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي كردستان.
* بغداد: زيارة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني.
* 30 جنديًا مفقودًا إثر هجوم لـ”بوكو حرام” في نيجيريا.
* ألمانيا تريد وقف النار في شرق أوكرانيا قبل الإنتخابات الروسية.
* ألمانيا لا تستبعد الإرهاب دافعًا لعملية طعن في برلين ليلة رأس السنة.
* واشنطن ترحّب بالمحادثات بين سيول وبيونج يانج.
* الولايات المتحدة توقف مساعدات أمنية لباكستان.
* واشنطن لضحايا النظام الإيراني: “لن ننساكم”.
* أمريكا تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية لمشاركتها في صناعة الصواريخ البالستية.
* ماتيس: استئناف التدريبات العسكرية مع سيول بعد 18 مارس.
* محامي ترمب يسعى إلى وقف نشر كتاب “يشهّر” بالرئيس.
الإتحاد الإماراتية
* المعارضة تقتل 15 من قوات النظام السوري وغارات جوية تحصد 30 مدنيًا.
* موسكو تؤكد مقتل 2 من قواتها بـ “حميميم” وتنفي تدمير 7 طائرات.
* إصابة 20 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الإحتلال.
* المحكمة البحرينية: إرجاء قضية التخابر مع قطر لـ 25 يناير الجاري.
* قطر تسعى لاستنساخ حزب المؤتمر بصيغة توافق توجهات الحوثيين.
* نجل القذافي: النظام القطري.. لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية.
* الإعلام الغربي: “عسكرة قطر” تهديد للمنطقة وأمريكا.
* إقالة 3 وزراء في الصومال.
* الرئيس السوداني يمدد الهدنة في مناطق العمليات العسكرية.
* الجيش الليبي يتحدث عن حرب ضده في ملف الإنتخابات.
* تونس تعتقل 12 تكفيريًا.
* أردوغان نقلًا عن روحاني: الوضع يستقر خلال يومين.
* فرنسا تحاكم شبكة تابعة لحزب الله ضالعة في تهريب المخدرات.
* فرنسا تطالب تركيا بتحسين الحريات وحقوق الإنسان.
* واشنطن تعد الشعب الإيراني بالكثير “إذا استمر”.
* الكونجرس يستبعد تجهيز قانون العقوبات الجديد ضد إيران قريبًا.
* محكمة مانهاتن تدين تركيًا بتهمة التحايل على العقوبات ضد إيران.
* ميانمار تبدأ إعادة اللاجئين وسط مخاوف دولية وحقوقية.
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