العريش - أ ش أ

شهدت مختلف مدن ومناطق محافظة شمال سيناء بعد منتصف الليلة، أمطارًا رعدية، مصحوبة برياح وموجة برد شديد وإنخفاض كبير في درجات الحرارة، وخلت الشوارع من المارة وأغلقت الأسواق والمحلات التجارية أبوابها.

وقال مصدر مسئول في ديوان عام المحافظة إن غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والمركزية في مجالس المدن والمديريات المعنية تقوم بمتابعة الظروف الجوية وتقوم مديرية الري بمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجاري ومخرات السيول، علاوة على وجود محطات رصد للإبلاغ عن أي تجمعات مياه خلف السدود ومتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات المياه خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.