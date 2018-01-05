الأمم المتحدة - رويترز

قال وفد كازاخستان في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيلتقي اليوم الجمعة في الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) لبحث الوضع في إيران.

وترأس كازاخستان مجلس الأمن خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلادها تسعى إلى عقد إجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ورفضت روسيا هذه الفكرة ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الخميس إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الداعي لعقد إجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الإضطرابات في إيران “ضار ومدمر”.

وقال ريابكوف وفقا لما أوردته الوكالة “لا نرى دورا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وأضاف قائلا “الشؤون الداخلية لإيران ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (وهو) حفظ السلام والأمن الدوليين”.

وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن وبلدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.

وفي تعليقه على احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران قال المسؤول الروسي إن مثل هذه الوسائل “غير شرعية”.