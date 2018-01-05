رويترز

عانى توتنهام هوتسبير ليلة محبطة ضد غريمه اللندني وست هام يونايتد لكنه تفادى هزيمة مفاجئة بعدما أحرز سون هيونج مين هدفا متأخرا رائعا ليتعادلا 1-1 يوم الخميس بإستاد ويمبلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف سون قبل سبع دقائق من النهاية لكنه لم يكن الهدف الأفضل في الليلة إذ افتتح بيدرو أوبيانج التسجيل لوست هام بطريقة مذهلة في الدقيقة 70.

وقضى توتنهام، الذي سعى أن يكون الفريق الوحيد في دوري الأضواء الذي يفوز بجميع مبارياته في فترة الأعياد المزدحمة والاقتراب من المربع الذهبي، أغلب المباراة وهو يحاول اختراق دفاع وست هام.

وحصل صاحب الأرض على 31 فرصة على المرمى مقابل ثلاث لوست هام لكنه كان يواجه هزيمة ربما ستكلفه الكثير عندما افتتح أوبيانج التسجيل من الفرصة الأول للفريق الزائر على المرمى.

وفي هجمة نادرة وجد لاعب الوسط نفسه في مساحة خالية ليسدد داخل المرمى.

وانطلق توتنهام في الهجوم في محاولة لإنقاذ الموقف وسدد الكوري سون كرة في شباك الحارس ادريان من 25 مترا ليكسر مقاومة وست هام.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام للصحفيين “اليوم حصلنا على 31 فرصة على المرمى وكنا بحاجة لهدف مذهل من سون (للحصول على نقطة). لكنها كرة القدم. كنا نستحق النقاط الثلاث لكن يجب أن نكون سعداء لأن عندما تهتز شباكك من الفرصة الأولى للمنافس تصبح الأمور معقدة. كان يجب أن نحافظ على هدوئنا”.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام إنه “لم يصدق” عندما أحرز أوبيانج هدفه ليبدو أن فريقه سيحقق فوزا مهما في صراعه للهروب بعيدا عن منطقة الخطر.

وأضاف “أشعر بالحماس لحصولنا على نقطة من هذه المباراة. توتنهام يملك مجموعة شابة لديها موهبة كبيرة. شاهدت فوزه على ريال مدريد هنا وانتصاره بأربعة وخمسة أهداف على فرق أخرى”.

وتابع “توتنهام حصل على العديد من الفرص لكن هناك وجها آخر لكرة القدم عندما لا تملك أفضل اللاعبين”.

وتركت النتيجة توتنهام في المركز الخامس متأخرا بثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل فيما تقدم وست هام إلى المركز 15 فوق منطقة الهبوط بنقطتين بعدما خسر مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في الدوري.

ولعب الفريقان قبل 48 ساعة وظهر الإرهاق على اللاعبين في بعض فترات المباراة في ليلة ممطرة.

ورغم سيطرته المطلقة لم تكن لمسة توتنهام أمام المرمى جيدة وأهدر هدافه هاري كين فرصة سهلة بعد تمريرة من سيرج اورييه.

وأنقذ ادريان فريقه من تسديدة اريكسن التي غيرت اتجاهها في نهاية الشوط الأول.

واستمر الوضع كما هو في الشوط الثاني إذ أهدر كين، الذي أحرز سبعة أهداف في مباريات سابقة ضد وست هام، وديلي آلي واريكسن الفرص.

وبدا أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بدون أهداف إلى أن نجح الفريقان في هز الشباك ليمنحا الجماهير ما تتذكره.