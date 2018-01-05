نيويورك - رويترز

تخطى المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى يوم الخميس وسجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة جديدة، مدعومة ببيانات قوية بشأن الإقتصاد العالمي عززت موجة صعود في سوق الأسهم في العام الجديد.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 152.45 نقطة، أو ما يعادل 0.61 بالمئة إلى 25075.13 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.93 نقطة أو 0.40 بالمئة ليغلق عند 2723.99 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 12.38 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 7077.92 نقطة.