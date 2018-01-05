واشنطن - أ ش أ

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمس شركات إيرانية، بموجب قانون فرض العقوبات على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية – في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الخميس – إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (أوفاك) أصدر عقوبات ضد خمسة كيانات تقع مقراتها في إيران. وعزت الوزارة الأمريكية قرارها إلى “ارتباط تلك الكيانات بشكل أساسي ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية”.

وأوضح البيان أن هذه الشركات، هي: “شهيد خرازي للصناعات”، “شهيد سنيخاني للصناعات”، “شهيد مقدم للصناعات”، “مركز شهيد الإسلامي للبحوث” و “شهيد شستري للصناعات”، لافتًا إلى أنها كلها مملوكة أو تحت سيطرة “مجموعة شهيد بيكري الصناعية الإيرانية” (سبيج).

وأضاف البيان: “العقوبات تستهدف الكيانات الرئيسية المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الذي يعطيه النظام الإيراني أولوية على الرفاه الإقتصادي للشعب الإيراني، وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني، تقوم حكومته والحرس الثوري الإيراني بتمويل المسلحين الأجانب والجماعات الإرهابية وينتهكان حقوق الإنسان”.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: “ستواصل الولايات المتحدة التصدي الحاسم لنشاط النظام الإيراني الخبيث، بما في ذلك العقوبات الإضافية التي تستهدف إنتهاكات حقوق الإنسان، ولن نتردد في مواجهة سوء الإدارة الإقتصادية للنظام، بتحويل موارد كبيرة لتمويل التهديد بأنظمة الصواريخ على حساب المواطنين”.