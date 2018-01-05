مدريد - أ ش أ

فاز نادي ريال مدريد خارج ملعبه على نادي نومانسيا بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا مساء يوم الخميس ليضع بذلك قدمًا في دور الثمانية للبطولة.

سجل أهداف النادي الملكي جاريث بيل وايسكو وبورخا مايورال في الدقائق 35 و88 و90 في لقاء سيطر عليه الفريق.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في العاشر من يناير الجاري.

وفي مباراة أخرى فاز نادي ليفانتي خارج ملعبه على نادى إسبانيول 1/2.

وسجل أصحاب الأرض أولا عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 29، إلا أن الضيوف تمكنوا من التعادل في الدقيقة 38 عن طريق خوزيه لويس موراليس ثم سجل ايفا هدف الفوز في الدقيق 74.

بذلك يكفي ليفانتي التعادل في لقاء العودة على ملعبه ليصعد لدور الثمانية من البطولة.