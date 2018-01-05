الإسماعيلية - أ ش أ

أصدر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس مساء يوم الخميس قرارًا بإنشاء إدارة جديدة للأنفاق بهيئة قناة السويس، كما أصدر قرارًا بتعيين 8 مديرين جدد بالهيئة ومد خدمة مجموعة من المديرين أصحاب الكفاءة والخبرة النادرة.

وأعلن مميش – في بيان صحفي – تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2018 على النحو التالي: الفريق مهاب محمد حسين مميش رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، والفريق أسامة منير محمد ربيع نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد نشأت المنيري مستشار رئيس الهيئة لإدارة الرئاسة، والمهندسة انتصار أمير محمد خليل مديرًا لإدارة الأنفاق والكباري، والمحاسب محمد إسماعيل عبد السلام مديرًا لإدارة الشئون المالية.

وشمل التشكيل أيضًا المهندس محمود بشارى محمود سالمان مديرًا لإدارة شئون العاملين، والمهندس أحمد محمد مصطفى مكي مديرًا لإدارة الأشغال، والمهندس سعد بحيري سعد عسكر قائمًا بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث، والمهندس سمير أحمد حسن محمد قائمًا بعمل مدير إدارة الترسانات، ومحاسب عاطف جرجس زكريا جرجس قائمًا بعمل مدير إدارة الخدمات، والمهندس محمد إبراهيم الدسوقي متولي قائم بعمل مدير إدارة التحركات.

كما شمل مجلس إدارة الهيئة المهندسة حنان ثروت محمد وصفي قائمًا بعمل مدير الإدارة الهندسية، والمهندس صلاح الدين جودة أبومسلم قائمًا بعمل مدير إدارة الكراكات، والمهندس ممدوح حسن عبدالعزيز علي قائمًا بعمل مدير إدارة الشركات، ومحاسب إبراهيم بشارة إبراهيم جودة قائمًا بعمل مدير إدارة التموين، والمهندس أحمد محمود أحمد كامل قائمًا بعمل مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.