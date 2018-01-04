اخبار مصر - غباشي خير الله

أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بإحالة المختصين بالتعليم والأبنية التعليمية للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق معهم في واقعة إصابة تلميذ ابتدائي جراء سقوط بوابة المدرسة عليه.

كان الطفل عمر أسامه سلامه جاد الله الطالب بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة العرب الإبتدائية بشنشور التابعة لمركز أشمون قد اصيب بجرح سطحي جراء سقوط بوابة المدرسة، وتم نقل الطالب إلي مستشفي أشمون العام لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالإنتقال علي الفور لموقع المدرسة وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة المذكورة وعليه أحال المحافظ المختصين للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة .