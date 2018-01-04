اخبار مصر - دعاء عمار

ذكرت شبكة “سي ان ان” أن هناك خطة لتولي ابنة الرئيس الأمريكي “ايفانكا” للرئاسة الامريكية، وذلك بحسب كتاب “النار والغضب: داخل بيت ترامب الابيض” والذي سيصدر قريبا حول العام الأول من ولاية الرئيس الامريكي “دونالد ترامب”.

ويشير الكتاب أن هناك حوارا دار بين ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر توصلا خلاله إلى اتفاق بعد وصولهما إلى واشنطن للخدمة في البيت الأبيض إلى العمل على أن تصبح ابنة ترامب أول امرأة تتولى منصب الرئاسة إذا ما أتيحت الفرصة.

ويستند كتاب “النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” للكاتب مايكل وولف إلى أكثر من 200 مقابلة مع الرئيس وشخصيات بارزة داخل وخارج الإدارة، وهي تشمل الحكايات حول اللاعبين الرئيسيين في الإدارة، بما في ذلك الصفقة بين ابنة ترامب الكبرى وزوجها.

ذكرت مجلة “فوربس” أسعار النفط العالمية قد ترتفع لتصل إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران والتي تعدّ الأسوأ منذ 2009.

وترى المجلة أن هناك عوامل عدة ترجح نجاح الاحتجاجات الحالية في إيران وتكرار سيناريو العام 1979 أولها أن تلك التظاهرات تضع النظام الإيراني السلطوي بين مطرقة السماح بانتشار رقعة الاحتجاجات والمخاطر بإدخال البلاد في مستنقع الفوضى وبين قمع المحتجين والمخاطرة بتعريض طهران لحزمة أخرى من العقوبات التي ستكون لأسباب إنسانية تلك المرة.

وترى المجلة أن أي سيناريو سيخلق مسارًا صعوديًا لسوق النفط العالمي حيث إنه قد يفرض قيودًا على التدفقات النفطية القادمة من إيران.

وصفت مجلة “فورين بوليسي” الاحتجاجات الإيرانية بأنها “أزمة وفرصة معًا” لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوضح المجلة أنه بعد ثلاثة أشهر تقريبا من قراره “التصديق” على امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 أدى التصعيد المفاجئ للمتظاهرين في إيران إلى تحويل تركيز الإدارة على كيفية الرد على الاضطرابات.

وترى المجلة أنه من المستحيل التكهن بشأن تطور الأحداث داخل إيران والتي عبر كبار المسؤولين المحليين فيها عن عدم الرضا إزاء انتشار الاحتجاجات وحذروا من الفوضى بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، وفق التقرير الذي أوضح أنه من غير المستبعد أن تقوم قوات الأمن الإيرانية بوقف الاضطرابات بالقوة.